До Конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok

Про це пише CNBC.

Зазначається, що законодавці США презентували проєкт закону, який отримав назву «Закон про захист американців від застосунків, контрольованих іноземними противниками».

У ньому йдеться, що TikTok контролюється іноземним противником і становить загрозу національній безпеці Штатів.

«Ось моє послання TikTok: порвіть із китайською комуністичною партією або втратьте доступ до своїх американських користувачів», — заявив голова спеціального комітету Палати представників щодо китайської компартії Майк Галлахер,

Видання наголошує: якщо законопроєкт ухвалять, у ByteDance буде близько п’яти місяців, щоб відмовитися від TikTok, у той час, як вебхостингові компанії та магазини застосунків, зокрема ті, що належать Apple і Google, будуть змушені припинити підтримку цього та інших застосунків, пов’язаних із ByteDance.

«Цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це завуалювати. Він зневажає права 170 млн американців на першу поправку і позбавляє 5 млн малих підприємств платформи, на яку вони покладаються для розвитку і створення робочих місць», — йдеться в заяві представника TikTok.