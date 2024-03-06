Франція анонсувала відеозустріч очільників МЗС і міноборони України, партнерів і генсека НАТО

Про це повідомляє інформагентство Reuters.

У запрошенні зазначено, що на зустрічі будуть розглянуті шляхи прискорення надання ключових можливостей, зокрема, постачання та виробництва артилерійських снарядів, а також організація системи, яка дозволить партнерам поліпшити способи вивільнення своїх запасів боєприпасів та створити нові опції для ракет середньої й великої дальності.

У запрошенні йдеться, що, «не стаючи стороною конфлікту», зустріч також вивчатиме можливості підтримки через кіберзахист, розмінування, охорону кордону з Білоруссю та координацію виробництва й технічного обслуговування обладнання в Україні.

В ньому не згадується про направлення в Україну небойового контингенту, хоча французькі посадовці припускають, що це можливо, вказує Reuters.

Запрошення від імені глав МЗС та Міноборони Франції надіслали міністрам, генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу та главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю. Останні двоє не отримували запрошення на неформальний саміт союзників у Парижі 26 лютого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також візьме участь у зустрічі по відеозв’язку, повідомили інформагентству неназвані дипломати.

Ще однією темою, яку планують обговорити, буде підтримка країн, яким безпосередньо загрожує Росія, зокрема, сусідня з Україною Молдова.

Три дипломати повідомили Reuters, що президентка Молдови Майя Санду прибуде до Парижа в четвер для окремих переговорів з Макроном.