Госдепартамент: У Киева есть план, который позволит ему добиваться побед на поле боя

Госдепартамент США заявил, что у Украины есть план, с помощью которого она может достичь побед над Россией на поле боя.

«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать для достижения побед на поле боя», – заявил представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

«Мы видели, как они одерживают победы на поле боя, в частности, недавно в Черном море, где за последние 24 часа они потопили еще один российский корабль, – продолжил Миллер. – Поэтому мы считаем, что у них в запасе есть несколько сюрпризов. Мы ждем результатов».