 
«  
  »

Госдепартамент: У Киева есть план, который позволит ему добиваться побед на поле боя

В ведомстве отметили, что Украине удалось потопить еще один российский военный корабль

Госдепартамент США заявил, что у Украины есть план, с помощью которого она может достичь побед над Россией на поле боя.

«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать для достижения побед на поле боя», – заявил представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

«Мы видели, как они одерживают победы на поле боя, в частности, недавно в Черном море, где за последние 24 часа они потопили еще один российский корабль, – продолжил Миллер. – Поэтому мы считаем, что у них в запасе есть несколько сюрпризов. Мы ждем результатов».

6 марта, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  