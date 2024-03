Німеччина і Франція приєднаються до плану Чехії щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України Зеленська відмовилась бути присутньою на зверненні Байдена через Навальну » Кемерон готовий дати Україні позику на суму заморожених у Британії російських активів Лондон готовий надати Україні позику на суму заморожених активів російського центрального банку у Великій Британії на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Велико Британії Девід Кемерон, повідомляє The Guardian. «Існує можливість використовувати щось на кшталт синдикованого кредиту або облігацій, які ефективно використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації. Можливо, це найкращий спосіб зробити це», — сказав він. Кемерон зазначив, що Лондон прагне максимальної єдності в G7 і з ЄС у цьому питанні. «Але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть зробити цю дію», — додав міністр. Кемерон сказав, що він не думає, що план облігацій якимось чином підірве репутацію лондонського Сіті. Як зазначає The Guardian, Кемерон вперше так докладно говорить про цю пропозицію, що, ймовірно, наголошує на політичній підтримці, яку цей план має в США, але не в ЄС. Цей план особливо корисний для України, якщо Конгрес США продовжить блокувати надання допомоги Україні, оскільки він надасть Україні нове джерело коштів для закупівлі озброєнь та фінансування її бюджетного дефіциту. У «Великої сімці» вже більше року точаться дебати про те, чи можна конфіскувати активи російського центрального банку, заморожені під час російського вторгнення в Україну, не підриваючи при цьому довіри до міжнародної фінансової системи. За оцінками ЄС, активи центрального банку Росії на суму близько 260 млрд євро були розміщені у вигляді цінних паперів та коштів у юрисдикціях партнерів G7, ЄС та Австралії, причому понад дві третини активів перебувають у ЄС. Вважається, що Бельгія контролює близько 190 млрд активів, розміщених в Euroclear. Мінфін США, який спочатку не бажав конфіскувати активи центрального банку РФ через передбачувану недоторканність активів суверенної держави, з ентузіазмом сприйняв ідею облігацій. За оцінками, США мають російські активи на суму від 40 до 60 млрд доларів, а Великобританія — ближче до 25 млрд фунтів, але офіційна цифра не розголошується. Сильна сторона пропозиції полягає в тому, що заарештовані активи вважатимуться повернутими до Росії після виплати репарацій. Слабкість цієї пропозиції полягає в тому, що вона передбачає, що Україна здобуде військову перемогу, а переможена Москва буде готова виплатити репарації за шкоду, яку вона завдала Україні, що зараз здається важкою, пише The Guardian.