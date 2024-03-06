Масштабна пожежа на Осокорківських озерах у Києві: КМВА доручила з’ясувати причини та наслідки

Про це повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

«У Дарницькому районі, поблизу озера Тягле горить очерет та трава. Пожежа виникла на відкритій місцевості поза житловою забудовою», — йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, спершу вогнем охопило приблизно 500 м2 території, проте пізніше масштаби пожежі збільшилися до 3 гектарів.

З пожежею боролися вогнеборці районного управління ДСНС. Паводок, підтоплення ускладнив підʼїзд до вогню. Працювала спеціальна техніка, пристосована для заболочених територій.

«Після ліквідації відповідні служби оцінять збитки, які вогонь наніс екології міста. Щодо причин пожежі — обовʼязково дізнаємося реальну причину. Я вже звернувся до правоохоронців щодо розслідування події, будуть обʼєктивно зʼясовані обставини пожежі, розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал», — заявив Попко.

О 23:42 стало відомо, що пожежу біля озера Тягле локалізували.

«Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати на місці. Чергує 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід «Богун» та підрозділ БПЛА», — йдеться у повідомленні КМДА.

О 0:14 КМДА поінформувала, що вогнеборці ліквідували пожежу поблизу озера Тягле.

На місці ще продовжують чергувати 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід «Богун» та фахівці підрозділу БПЛА.