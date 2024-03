1250 військових: втрати Росії за добу війни в Україні Візит спецпредставника Лі Хуея в Брюссель: ЄС закликав Китай обмежити постачання передових технологій до РФ » У Києві покажуть оперу про підрив росіянами Каховської дамби У травні відбудеться премʼєрний показ нової опери GAIA-24 композиторів Іллі Разумейка та Романа Григоріва, натхненої гіпотезою Геї про саморегуляцію Землі Анонсом поділився Ілля Разумейко у Facebook. 10 травня в Києві, у МЦКМ «Жовтневий палац» відбудеться показ опери GAIA-24, створеною композиторами формації NOVA OPERA Іллею Разумейком та Романом Григорівим. Вони є авторами музики, лібрето, режисури, драматургії та сценографії. Назва опери відсилає до теорії Геї, або Гайї — Земля як планета в цілому, її біосфера є певною мірою живим самоорганізованим суперорганізмом, який здатен до саморегуляції. «Коли земля дарує щедрий урожай — треба чекати на велику війну. Коли висихають моря, річки змінюють свої річища, а ліси стають непридатними до життя через радіацію — імперія скоро впаде. Коли наступає кінець світу — земля та небо зливаються в єдине ціле. Так Гайя, Гея, Терра, Мага, Мати Гайя промовляє до нас», — йдеться в описі події. Опера матиме три дії: Songs of Mother Earth (Пісні Матері Землі);

Cabaret Metastasis (Кабаре-метастази);

Dance for Mother Earth (Танці для Матері Землі). Передісторією створення опери став текст французького філософа та антрополога, активного популяризатора теорії Гайї Бруно Латур. Він помер 9 жовтня 2022 року, а його остання опублікована робота присвячена війні Росії проти України. Цю війну він порівнює із війною людства проти природи та нашої планети, згадуючи «Царя Едіпа» Софокла, та говорячи про Europe in interregnum — Європу в часи Міжцарівʼя. «6 червня 2023 року російська армія підірвала дамбу Каховського водосховища, вчинивши черговий воєнний злочин та акт екоциду. Через тиждень 18 мільярдів кубічних метрів води витекли в Чорне море. Каховське море, а разом з ним і пейзажі опери Чорнобильдорф, перестали існувати. Колишнє дно водосховища перетворилося на новий мінливий ландшафт, розташований на лінії зіткнення російсько-української війни. Після пересихання Аральського озера, та катастрофи на Чорнобильській АЕС, підрив Каховської дамби став одним із найбільш помітних екологічних злочинів, що вчинили російські колонізаторські режими. Разом з тим, як і регенерація Чорнобильського лісу, 2000 квадратних кілометрів Дніпровського ґрунту, звільнені від сімдесятирічного полону штучної водойми, поступово повертаються до свого природного стану. Що можна побачити зараз з високих дніпровських круч правого берега, спостерігаючи одночасно театр війни, що палає, та регенерацію козацької Амазонії? Повільну перемогу природи, швидку поразку людини», — додали в описі GAIA-24. Проєкт GAIA-24. Opera del Mondo став одним з переможців програми (re)connection UA 2023/24, які отримали фінансову підтримку через Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО та ініціативу ЮНЕСКО-Ашберг для митців та культурних професіоналів. Програма (re)connection UA 2023/24 спрямована на відновлення зв’язків між митцями та їх аудиторіями, підтримку художників/иць як акторів у збереженні культурної ідентичності України, втілення нових підходів до культури пам’яті, посилення стійкості та адаптивності інституцій, громад, митців до викликів воєнного часу.