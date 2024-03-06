Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів

Україна сама закупила понад 350 тис артилерійських снарядів у оборонної промисловості Європи.

Про це повідомив віцепрезидент ЄС Жозеп Боррель, який заявив, що окрім боєприпасів, наданих і закуплених державами ЄС, Україна придбала снаряди за власними контрактами.

«Україна сьогодні потребує 200 тис боєприпасів калібру 155 мм на місяць. Це становить 2,5 млн на рік», – розповів Жозеп Боррель. За його словами, зараз країни Європи підтримують Україну передаючи боєприпаси зі своїх запасів та збільшивши виробництво на оборонних підприємствах.

Боррель зазначив, що «можна мати багато грошей, проте вони не стануть снарядами», якщо промисловість не здатна виробляти потрібну кількість боєприпасів. «Вам необхідно конвертувати фінансові потужності у промислові потужності, щоб забезпечити постачання боєприпасів», – наголосив він.

Віцепрезидент ЄС додав, що метою Європейського союзу є поставити всього 1,1 млн снарядів до кінця року у вигляді пожертвувань. «Цього буде недостатньо, але це набагато більше, ніж ми могли очікувати», – зазначив він.

Жозеп Боррель наголосив, що з’явилися «деякі ініціативи» щодо пошуку інших джерел постачання, які могли б прискорити поповнення запасів України. За його словами, джерело постачання – це прямі контракти між Україною та європейською промисловістю, що дозволило забезпечити поставку понад 350 тис боєприпасів до нашої країни.