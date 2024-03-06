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В Ірландії частині українських біженців зменшать виплати

Про це пише Irish Independent, посилаючись на міністерку соцзахисту Ірландії Хізер Хамфріс.

За її словами, країна не може підтримувати допомогу українським біженцям на тому ж рівні, який був раніше, оскільки наразі, на її думку, багато біженців обирають Ірландію виключно через вищу соціальну підтримку порівняно з іншими країнами Європи.

Тому країна планує нове скорочення соціальних виплат для всіх українців, які живуть у державних помешканнях. Раніше в Ірландії соцдопомогу для новоприбулих зменшили 220 євро на тиждень до 38,80 євро. Також ввели правило, відповідно до якого у державних центрах біженці можуть перебувати не більш як на 90 днів. Потім вони муситимуть переїхати.

6 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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