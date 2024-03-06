Візит спецпредставника Лі Хуея в Брюссель: ЄС закликав Китай обмежити постачання передових технологій до РФ

Про це повідомила дипломатична служба ЄС.

«Сторона ЄС підкреслила повну відповідальність Росії за неспровоковану та невиправдану агресію, підкресливши, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання», — йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі з Лі Хуеєм представники ЄС наголосили, що війна в Україні є загрозою для безпеки блоку.

«Сторона ЄС підкреслила, що очікує, що Китай закликатиме Росію поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності негайно та безумовно, вивівши всі сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», — ідеться у повідомленні Дипломатичної служби ЄС.

Також сторона ЄС висловила серйозну стурбованість тим, що передові технології й надалі експортуються з Китаю до військово-промислового комплексу Росії.

«У цьому контексті ЄС закликав Китай вжити ефективних заходів у межах своєї юрисдикції для обмеження потоків цих найбільш чутливих товарів», — наголосили в ЄС.