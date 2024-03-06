Зеленська відмовилась бути присутньою на зверненні Байдена через Навальну

Про це пише The Washington Post із посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що план Білого дому полягав у тому, щоб посадити першу леді США Джилл Байден поряд з Оленою Зеленською та Юлією Навальною.

«Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору президенту Росії Володимиру Путіну, стане потужним тлом для виступу президента Байдена на спільному засіданні конгресу», — пише видання.

Проте потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт у Зеленської, зокрема і через позицію покійного політика з приводу належності Криму.

Офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з «конфліктами в розкладі», і направив додаткові запитання до офісу першої леді, який не відповів на запит про коментарі.

Навальна також відмовилася бути присутнім на виступі Байдена нібито через втому.

За словами одного з американських чиновників, Білий дім, ймовірно, не поінформував Київ про те, що Навальна вирішила не приїжджати на захід.

Ще однією ймовірною причиною відмови українки видання вважає бажання президента Володимира Зеленського уникнути політизації питання надання допомоги України та небажання псувати стосунки з Республіканською партією.

Очікується, що у своєму виступі в четвер, 7 березня, президент Байден закликатиме республіканців у палаті представників прийняти фінансування України «якнайшвидше».

Що кажуть в Офісі президента

У коментарі «Українській правді» неназвані представники Офісу президента підтвердили, що посольство України в США дійсно нещодавно отримувало запрошення для першої леді України бути присутньою 7 березня під час виступу президента США в Конгресі.

Там розповіли, що причина відмови Зеленської полягає в іншому, а саме у «накладанні графіків».

«Через заплановані події в графіку, в тому числі візит до Києва дітей із дитячого будинку, який завчасно був спланований, на жаль, перша леді не зможе взяти участь у події», — повідомили в ОП.