На фронті відбулося 92 боєзіткнення, ворог атакував на 7 напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших захисників.