Російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем’єра Греції в Одесі

Про це пише CNN.

Зазначається, що кортеж, який супроводжував лідерів, відчув на собі наслідки удару, і група побачила «грибоподібну хмару» диму.

Зеленський сказав, що був досить близько, щоб побачити та почути удар.

Про російську атаку повідомив президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції, пише «Суспільне«.

«Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україні потрібно посилення ППО. Росіянам все одно куди бити, по військових чи цивільних.

«Це військові, цивільні, міжнародні гості — цим людям все одно. Вони або з глузду з’їхали, або повністю не контролюють, що їхня терористична армія діє. Це говорить про те, що нам передусім треба захищатися. Краще за все — це система ППО», — додав український президент.

Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту. В Одесі вони також вшанували пам’ять людей, які загинули 2 березня в результаті влучання російського «шахеда» в житловий будинок.

«Президент Зеленський і його штаб нам показували та пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб відновити та посилити шлях морський український, і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід», — сказав Міцотакіс.

Тривогу на Одещині оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах заявили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук у коментарі «Українській правді» заявив, що в результаті удару загинули 5 людей.

«6 березня ворог завдавав удару по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину РФ», — йдеться у заяві.