Росія може воювати в Україні ще 2 роки − розвідка Литви

Розвідка Литви вважає, що Росія має достатньо ресурсів, щоб воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше упродовж 2 років — спільний звіт контррозвідувального Департаменту державної безпеки та військової Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві оборони, який оприлюднив BNS

У звіті йдеться, що в Росії достатньо фінансових, людських і матеріально-технічних ресурсів для продовження бойових дій такої ж інтенсивності, принаймні у «найближчій перспективі» − до 2 років.

Розвідка підкреслює, що РФ спрямовує на війну величезні ресурси і ніяк не показує можливу схильність до деескалації конфлікту, хоча і не може досягти своїх оперативних цілей.

Також у звіті наголошують, що Росія готується до довгострокової конфронтації з НАТО, зокрема в регіоні Балтійського моря, і для цього поступово розширює свої військові можливості на захід. Зокрема, РФ вже почала масштабну реформу своїх збройних сил − структурні та командні зміни вже реалізують в Калінінграді та на заході Росії.

Розвідка Литви зазначає, що загальний темп та масштаби реформи безпосередньо залежатимуть від перебігу, тривалості та результату бойових дій в Україні.