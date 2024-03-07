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Сили оборони за добу знищили 1160 окупантів

Про це 7 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 07.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 421 430 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 6695 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 779 (+51) од,
  • артилерійських систем – 10 350 (+42) од,
  • РСЗВ – 1009 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 701 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42) од,
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+1) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 532 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1647 (+5) од.
7 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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