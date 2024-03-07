Сили оборони за добу знищили 1160 окупантів

Про це 7 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 421 430 (+1160) осіб,
- танків ‒ 6695 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 779 (+51) од,
- артилерійських систем – 10 350 (+42) од,
- РСЗВ – 1009 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 701 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42) од,
- крилаті ракети ‒ 1919 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 532 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 1647 (+5) од.
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