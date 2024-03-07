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На фронті відбулося 92 боєзіткнення, ворог атакував на 7 напрямках Російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем’єра Греції в Одесі » Сили оборони за добу знищили 1160 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 92 бойових зіткнення. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 1160 росіян Про це 7 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 421 430 (+1160) осіб,

танків ‒ 6695 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 779 (+51) од,

артилерійських систем – 10 350 (+42) од,

РСЗВ – 1009 (+1) од,

засоби ППО ‒ 701 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42) од,

крилаті ракети ‒ 1919 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 532 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 1647 (+5) од.