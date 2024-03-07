Британська розвідка назвала наступну мету РФ на Донеччині WSJ написало про недостатню підготовку фортифікацій в Україні » США нанесли удары по беспилотникам хуситов в Йемене Американские военные заявили, что аппараты представляли угрозу торговым судам и кораблям ВМС США США нанесли удары в рамках самообороны по двум беспилотникам в районе Йемена, контролируемом хуситами, сообщило Центральное командование США. Командование заявило, что беспилотники представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе. Удары, подробности которых не разглашаются, были нанесены вечером в среду. «Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для кораблей ВМС США и торговых судов», – говорится в заявлении командования.