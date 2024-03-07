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США нанесли удары по беспилотникам хуситов в Йемене

Американские военные заявили, что аппараты представляли угрозу торговым судам и кораблям ВМС США

США нанесли удары в рамках самообороны по двум беспилотникам в районе Йемена, контролируемом хуситами, сообщило Центральное командование США.

Командование заявило, что беспилотники представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

Удары, подробности которых не разглашаются, были нанесены вечером в среду.

«Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для кораблей ВМС США и торговых судов», – говорится в заявлении командования.

7 марта, 2024 | Category: Новости, США

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