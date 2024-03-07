Twitter не будет показывать количество лайков и репостов под постом — Илон Маск

В Twitter собираются перестать показывать количество лайков и репостов под постами. Владелец соцсети Илон Маск на конференции Morgan Stanley по технологиям, СМИ и коммуникациям объяснил это решение тем, что показ их «визуально загромождает» интерфейс, сообщает Reuters.

Помимо этого, он объявил, что рассчитывает на получение в течение нескольких месяцев лицензии на осуществление денежных переводов в штатах Калифорния и Нью-Йорк. О желании запустить на платформе Twitter переводы средств между пользователям

Решение избавиться от числа лайков и репостов — не первые упражнения Маска в области пользовательского интерфейса. Так, по его настоянию в постах не показываются ссылки, а сниппет представляет собой просто изображение с крохотной подписью внизу него.

За 15 месяцев, которые прошли с покупки соцсети Илоном Маском, она потеряла половину крупнейших рекламодателей, от половины до двух третей капитализации, из нее ушли 80% сотрудников и треть активных пользователей. В то же время в Twitter стало гораздо больше ботов (от которых ее обещал избавить Маск), и с его помощью стала активно распространяться дезинформация, в том числе из ультраправых источников.