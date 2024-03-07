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У Росії заявили про удар БПЛА по найбільшому металургійному комбінату «Сєвєрсталі»

Про це повідомляють видання «РИА Новости» та йдеться на офіційному каналі «Сєвєрсталі».

«Сьогодні вранці у доменному виробництві ЧерМК стався технологічний інцидент. Постраждалих немає. Один із агрегатів виведений у запланований раніше ремонт. Причини інциденту з’ясовуються», — написали у «Сєвєрсталі».

Йдеться просто «Череповецький металургійний комбінат», який знаходиться у Волгоградській області РФ.

Пізніше росЗМІ з посиланням на виконуючого обов’язки губернатора заявили про нібито влучання БПЛА.

«Інцидент на Сєвєрсталі у Волгоградській області стався внаслідок влучання безпілотника»

«Череповецький металургійний комбінат» — ключовий актив дивізіону «Сєвєрсталь Російська сталь» російського олігарха Олексія Мордашова. Він включає чотири види виробництв: коксоаглодоменне, сталеплавильне, виробництво сортового прокату, виробництво плоского прокату (зокрема трубне виробництво).

7 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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