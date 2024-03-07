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Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидаткою на посаду голови Єврокомісії

Про це інформує euronews та Reuters.

Вказано, що фон дер Ляєн на посаду висунула Європейська народна партія, яка є провідною політичною групою ЄС. За це рішення проголосували 400 депутатів, ще 89 виступили проти. Таким чином фон дер Ляєн є головною кандидаткою на виборах, які відбудуться у червні.

Раніше у своїй промові очільниця Єврокомісії гарантувала мир, процвітання і безпеку для європейців, пообіцявши продовжувати рішуче підтримувати Україну, зміцнювати економічну конкурентоспроможність Європи, захищати верховенство права і боротися з нелегальною міграцією.

7 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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