Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидаткою на посаду голови Єврокомісії

Про це інформує euronews та Reuters.

Вказано, що фон дер Ляєн на посаду висунула Європейська народна партія, яка є провідною політичною групою ЄС. За це рішення проголосували 400 депутатів, ще 89 виступили проти. Таким чином фон дер Ляєн є головною кандидаткою на виборах, які відбудуться у червні.

Раніше у своїй промові очільниця Єврокомісії гарантувала мир, процвітання і безпеку для європейців, пообіцявши продовжувати рішуче підтримувати Україну, зміцнювати економічну конкурентоспроможність Європи, захищати верховенство права і боротися з нелегальною міграцією.