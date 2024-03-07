Вибори у США: конкурентка Трампа Гейлі оголосила про вихід з президентських перегонів

Про це повідомляє CNN.

«Я сповнена вдячності за підтримку, яку ми отримали з усієї нашої великої країни. Але тепер настав час зупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб американці почули їхні голоси. Я це зробила. Не шкодуйте», — сказала Ніккі Гейлі в середу в Південній Кароліні.

Гейлі була єдиною конкуренткою Дональда Трампа на первинних виборах від республіканців.

«Хоч я більше не буду кандидатом, я не перестану використовувати свій голос для речей, у які вірю», — йдеться у заяві Гейлі.