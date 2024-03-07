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Вибори у США: конкурентка Трампа Гейлі оголосила про вихід з президентських перегонів

Про це повідомляє CNN.

«Я сповнена вдячності за підтримку, яку ми отримали з усієї нашої великої країни. Але тепер настав час зупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб американці почули їхні голоси. Я це зробила. Не шкодуйте», — сказала Ніккі Гейлі в середу в Південній Кароліні.

Гейлі була єдиною конкуренткою Дональда Трампа на первинних виборах від республіканців.

«Хоч я більше не буду кандидатом, я не перестану використовувати свій голос для речей, у які вірю», — йдеться у заяві Гейлі.

7 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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