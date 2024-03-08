США та Велика Британія попередила про можливі “напади екстремістів” у Москві протягом найближчих двох днів Російська армія за добу втратила 880 військових, 25 артсистем та 11 танків » Армія РФ завдала 4 ракетних та 74 авіаційних удари по Україні Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БПЛА було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бабелівка Сумської області; Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області; Ямполівка, Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часів Яр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.