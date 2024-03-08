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Британський міністр закликав світ прокинутись і підтримати Україну

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс записав відео з центру Києва, де закликав до підтримки України заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія —  «Європейська правда» із посиланням на заяву Шаппсв у Twitter (X)

«Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії?».

Він наголосив, що так не повинно бути, тому Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.

«Отже, послання просте: це наш тривожний дзвінок, щоб переконатися, що Україна переможе у цій війні», – зазначив Шаппс.

У своєму дописі він вказав, що Велика Британія зробила більше, ніж будь-коли, надавши Україні найбільший на сьогодні пакет військової підтримки.

8 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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