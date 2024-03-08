Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

Союзники України передали Чехії всі кошти, необхідні для закупівлі 800 тисяч артснарядів для Києва — інформагентство ČTK,

За словами чеського президента, «станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, 800 тисяч штук».

Він додав, що далі уряд Чехії підпише меморандум із усіма країнами, що долучились до ініціативи – а таких 18 – і надасть детальну інформацію про графік і подальші кроки. Уточнювати, хто саме й скільки доклався, Павел відмовився.

Президент Чехії прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну «найближчими тижнями». «Тепер це буде залежати від майстерності наших компаній та міністерства оборони, щоб прискорити весь процес», – додав він.