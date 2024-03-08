Чехія зібрала кошти, щоб купити перші 300 тисяч снарядів для України

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже зібрано кошти на закупівлю першої партії у кількості 300 тисяч снарядів для України — Фіала у соцмережі Х

«Щиро дякуємо всім країнам, які долучилися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб купити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів».

Він додав, що мета – доставити набагато більше боєприпасів в Україну.

«Наша робота і допомога Україні на цьому не закінчується. Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її відважній боротьбі з російським агресором», – підкреслив прем’єр Чехії.