Макрон – лідерам партій Франції: У підтримці України немає червоних ліній

Президент Франції Емманюель Макрон зустівся з лідерами парламентських партій Франції вранці 7 березня. Він розповів їм про війну в Україні й про те, як варто підтримати Київ — Le Figaro.

Згідно з коментарями лідерів комуністів Фаб’єна Русселя та ультраправого «Національного об’єднання» Джордана Барделли, Макрон підтвердив їм, що не має наміру встановлювати «жодних обмежень» або «жодних червоних ліній» щодо підтримки з боку Франції.

Голова французьких «Зелених» Марін Тондельє, підсумовуючи міркування Макрона, сказала, що «встановлення обмежень для нас самих» дасть президенту Росії Владіміру Путіну «порівняльну перевагу».

«Президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні», – розповів Le Figaro один із присутніх на зустрічі політиків Бертран Панше.

Кілька присутніх на умовах анонімності розповіли Le Figaro, що Макрон на зустрічі «з картами в руках» пояснював ризики відходу України від лінії фронту на користь російської армії.