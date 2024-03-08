Прогноз погоди на вихідні 9–10 березня: вдень вогко, вночі — невеликі морози

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде типовою для початку весни — прохолодною, хмарною, сльотавою, з морозними ночами в більшості регіонів країни.

Погода в суботу 9 березня

Ця березнева субота буде похмурою, але з проясненнями. На півночі країни вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +2…+5 °С, а вночі опустяться до -5 °С. У східних і центральних областях удень очікується +4…+6 °С (уночі — до -4 °С), на півдні та заході — +8…+10 °С (уночі — близько 0 °С). Одягайтеся тепліше, бо погода на початку весни дуже оманлива і непостійна, а через вітер і високу вологість ще більше збільшується ризик підхопити ГРЗ або ГРВІ. Суттєвих опадів не передбачається, місцями мжичитиме.

Погода в неділю 10 березня

У неділю погода практично не зміниться. На півдні повітря прогріється до +9…+11 °С (уночі — близько 0 °С). На заході денна температура буде приблизно такою самою, але вночі опуститься до -5 °С (крім Закарпаття, де очікується близько 0 °С). У центральних і північних регіонах синоптики прогнозують +5…+8 °С (уночі — до -5 °С), на сході — +2…+4 °С (уночі — до -4 °С). По всій країні подекуди мрячитиме.

Погода в понеділок 11 березня

Новий тиждень розпочнеться з сильних дощів у Дніпропетровській, Херсонській і Черкаській областях (до 11 мм). Також дощі з імовірністю 50% очікуються в Кіровоградській, Київській, Донецькій, Волинській, Вінницькій і Житомирській областях, а на Сумщині та Чернігівщині можливий дощ зі снігом. На решті території погода на початку тижня буде хмарною з проясненнями.

На сході, півночі та в центрі країни денна температура становитиме +4…+6 °С (уночі — близько 0 °С), на півдні та заході — +8…+13 °С (уночі — +2…+5 °С).

Зберігається небезпека підтоплення

У зоні ризику — прибережні села вздовж річок Сож і Дніпро у Чернігівському районі Чернігівщини, а також населені пункти та дороги поблизу річок Десна та Снів у Шосткінському районі Сумщини та у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському й Ніжинському районах Чернігівської області.

Народні прикмети та вірування

Дощ 9 березня обіцяв і дощовий Великдень, а теплий вітер — холодне літо. Цього дня було прийнято підгодовувати птахів: вважалося, що це допоможе приманити в життя удачу. Якщо до цього дня повертались шпаки, очікували на швидке потепління, а синиці цвірінькали на теплу весну і раннє літо.

Дощовий день 10 березня вважався провісником холодного літа, а голосне каркання ворон і граків — багатого врожаю пшениці.