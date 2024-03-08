США та Велика Британія попередила про можливі “напади екстремістів” у Москві протягом найближчих двох днів

Посольство США та Великої Британії в Росії попередило своїх громадян про загрозу нападів екстремістів у місцях великого скупчення людей у Москві у найближчі дві доби.

Про це йдеться у заяві установи.

“Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, зокрема концерти, і громадянам США слід уникати масових зібрань протягом наступних 48 годин”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що інших подробиць у диппредставництві не навели, тому невідомо, на які саме дані посилається посольство США у своєму попередженні.

“Посольство рекомендує громадянам США виявляти обачність, уникати присутності у місцях скупчення людей і стежити за оновленнями в місцевих ЗМІ”, – додали у відомстві.

Варто наголосити, що подібне повідомлення опублікувало й Міністерство закордонних справ Великої Британії та закликало відмовитись від поїздок до РФ.