США та Велика Британія попередила про можливі “напади екстремістів” у Москві протягом найближчих двох днів

Посольство США та Великої Британії в Росії попередило своїх громадян про загрозу нападів екстремістів у місцях великого скупчення людей у Москві у найближчі дві доби.
Про це йдеться у заяві установи.
“Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, зокрема концерти, і громадянам США слід уникати масових зібрань протягом наступних 48 годин”, – сказано в повідомленні.
Зазначається, що інших подробиць у диппредставництві не навели, тому невідомо, на які саме дані посилається посольство США у своєму попередженні.
“Посольство рекомендує громадянам США виявляти обачність, уникати присутності у місцях скупчення людей і стежити за оновленнями в місцевих ЗМІ”, – додали у відомстві.
Варто наголосити, що подібне повідомлення опублікувало й Міністерство закордонних справ Великої Британії та закликало відмовитись від поїздок до РФ.
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