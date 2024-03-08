США знищили 8 безпілотників та крилатих ракет хуситів у Ємені

Про це пише Центральне командування США.
Зазначається, що це сталося 7 березня близько 16:00 (за місцевим часом). Американські сили завдали ударів з метою самооборони.
«Центральне командування США завдало ударів з метою самооборони по чотирьох мобільних протикорабельних крилатих ракет (ПКР) хуситів і одному безпілотному літальному апарату хуситів у районах Ємену», — йдеться в повідомленні.
Також військові збили 3 безпілотники, запущені з підтримуваних Іраном районів Ємену, контрольованих хуситами, у напрямку Аденської затоки.
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