Російська армія за добу втратила 880 військових, 25 артсистем та 11 танків «Затримка допомоги Україні — подарунок Путіну». Міністерка фінансів США звернулась до спікера Джонсона » США знищили 8 безпілотників та крилатих ракет хуситів у Ємені Сили Сполучених Штатів завдали ударів по 8 безпілотниках та крилатих ракетах єменських хуситів Про це пише Центральне командування США. Зазначається, що це сталося 7 березня близько 16:00 (за місцевим часом). Американські сили завдали ударів з метою самооборони. «Центральне командування США завдало ударів з метою самооборони по чотирьох мобільних протикорабельних крилатих ракет (ПКР) хуситів і одному безпілотному літальному апарату хуситів у районах Ємену», — йдеться в повідомленні. Також військові збили 3 безпілотники, запущені з підтримуваних Іраном районів Ємену, контрольованих хуситами, у напрямку Аденської затоки.