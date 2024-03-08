 
«  
  »

Трамп заявив, що Байден здав Україну та назвав його маріонеткою Путіна та Сі Цзіньпіна

Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи звернення Байдена, пише Just the news.

«Він сказав, що я схилився перед російським лідером. Він дав їм усе, включно з Україною. Я забрав «Північний потік-2″, він дав його їм! Він був маріонеткою для Путіна і Сі, і практично для кожного іншого лідера» — написав Трамп.

Водночас експрезидент США наголосив, що Росія вторглася в Україну «лише тому, що Путін не поважає Байдена». За його словами, цього б ніколи не сталося за адміністрації Трампа.

8 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  