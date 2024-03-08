У Данії хочуть збільшити кількість жіночих статуй

Данський міністр культури Якоб Енгель-Шмідт заявив, що у Копенгагені менше скульптур жінок, ніж статуй міфічних тварин і коней.
Але політик прагне це змінити, тож ініціює створення комітету, який запропонує нові пам’ятники, присвячені видатним жіночим постатям в історії, повідомляє The Guardian.
«Цифри майже говорять самі за себе. Лише 31 з 321 погруддя і статуї у місті є жіночими, а в Копенгагені більше статуй міфічних тварин, ніж жінок. Це божевілля.
Невже це – той приклад, з яким виросте наступне покоління? Особливо, якщо врахувати, скільки найважливіших досягнень у суспільстві належать жінкам», – сказав він.
За даними данського уряду, лише 31 з 321 скульптури в данських містах стосуються жінок. Зокрема, у Копенгагені таких статуй лише п’ять зі 101. Ще 70 столичних статуй зображають чоловіків, а 26 – тварин.
Міністр культури пообіцяв витратити до 50 млн данських крон (7 млн доларів США) на виправлення “дисбалансу”.
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