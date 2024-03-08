Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

У перші хвилини свого звернення «Про стан справ у державі» президент США Джо Байден згадав про необхідність допомоги Україні — звернення Байдена
«Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною, і надамо Україні необхідну зброю».
«Допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства».
«Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу».
«Я казав Путіну дуже прості речі: Ми не відійдемо».
«Зараз, як я вже говорив раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі, історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників».
Байден посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою «як вдома, так і за кордоном».
Він сказав, що мета його промови – «розбудити Конгрес і попередити американський народ» про те, що демократія під загрозою.
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