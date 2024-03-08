В Конгрессе расследуют использование российскими военными терминалов Starlink

Демократы Палаты представителей ведут расследование в отношении компании SpaceX, стремясь выяснить, достаточно ли она сделала для предотвращения использования Россией спутникового интернет-сервиса Starlink в условиях продолжающейся войны в Украине, сообщили в четверг два законодателя.

В письме, направленном компании в среду, два конгрессмена-демократа заявили, что утверждения украинских разведслужб о том, что российские военные силы использовали терминалы Starlink на востоке Украины, вызывают тревогу и что в данном случае, возможно, имеет место нарушение введенных Соединенными Штатами санкций.

Предполагаемое «неправомерное использование Россией терминалов Starlink за пределами международно признанных границ России представляет серьезную угрозу для безопасности Украины, жизни украинцев и для национальной безопасности США», – отмечают конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия в письме президенту SpaceX Гвинну Шотвеллу.

Кремль отрицает, что российские войска используют Starlink, дочернюю компанию SpaceX, принадлежащую Илону Маску.

Представители SpaceX не ответили на просьбу прокомментировать письмо, о котором впервые сообщила газета The Washington Post.

Напомним, что в феврале украинские официальные лица заявили, что Россия получила терминалы Starlink из арабских стран и разместила их на подконтрольных ей территориях Украины. Киев обратился к SpaceX с просьбой запретить Москве использовать их на оккупированных территориях.

Starlink заявила, что не ведет никаких дел с российским правительством или военными, а Маск в прошлом месяце на сайте X заявил, что сообщения о том, что компания продавала терминалы России, были ложными.

В своем письме законодатели-демократы попросили компанию SpaceX дать ответ до 20 марта.