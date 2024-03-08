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В Конгрессе расследуют использование российскими военными терминалов Starlink

Конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия заявили в письме президенту компании, что в данном случае может иметь место нарушение

Демократы Палаты представителей ведут расследование в отношении компании SpaceX, стремясь выяснить, достаточно ли она сделала для предотвращения использования Россией спутникового интернет-сервиса Starlink в условиях продолжающейся войны в Украине, сообщили в четверг два законодателя.

В письме, направленном компании в среду, два конгрессмена-демократа заявили, что утверждения украинских разведслужб о том, что российские военные силы использовали терминалы Starlink на востоке Украины, вызывают тревогу и что в данном случае, возможно, имеет место нарушение введенных Соединенными Штатами санкций.

Предполагаемое «неправомерное использование Россией терминалов Starlink за пределами международно признанных границ России представляет серьезную угрозу для безопасности Украины, жизни украинцев и для национальной безопасности США», – отмечают конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия в письме президенту SpaceX Гвинну Шотвеллу.

Конгрессмен Роберт Гарсия (архивное фото)
Конгрессмен Роберт Гарсия (архивное фото)

Кремль отрицает, что российские войска используют Starlink, дочернюю компанию SpaceX, принадлежащую Илону Маску.

Представители SpaceX не ответили на просьбу прокомментировать письмо, о котором впервые сообщила газета The Washington Post.

Напомним, что в феврале украинские официальные лица заявили, что Россия получила терминалы Starlink из арабских стран и разместила их на подконтрольных ей территориях Украины. Киев обратился к SpaceX с просьбой запретить Москве использовать их на оккупированных территориях.

Starlink заявила, что не ведет никаких дел с российским правительством или военными, а Маск в прошлом месяце на сайте X заявил, что сообщения о том, что компания продавала терминалы России, были ложными.

В своем письме законодатели-демократы попросили компанию SpaceX дать ответ до 20 марта.

8 марта, 2024 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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