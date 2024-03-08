«Затримка допомоги Україні — подарунок Путіну». Міністерка фінансів США звернулась до спікера Джонсона

Міністерка фінансів США Дженет Єллен розкритикувала Конгрес за те, що він так і не схвалив допомогу Україні у війні проти Росії. Єллен коментувала політичну ситуацію перед зустріччю із німецьким колегою Робертом Хабеком у четвер 7 березня, у Вашингтоні. Вона назвала таку бездіяльність подарунком для президента Росії Володимира Путіна.

«У міру того, як Палата представників продовжує буксувати, Росія завойовує позиції на суші, а Україна змушена економити боєприпаси та припаси, — сказала Єллен, додавши пізніше: — Бездіяльність Конгресу є нічим іншим, як подарунком Путіну, Ірану та іншим супротивникам, які виступають проти Америки та її союзників».

Єллен закликала спікера Палати представників Майка Джонсона якнайшвидше увалити допомогу на 95 мільярдів доларів США Україні та союзникам Америки. Сенат схвалив відповідний законопроєкт ще минулого місяця.

Питання допомоги Україні та союзникам США — предмет політичних дискусій США з жовтня минулого року.

Республіканці та спікер Палати представників Майк Джонсон вимагають спершу схвалити зміни до міграційного законодавства.

Також Джонсон дав ексклюзивний коментар журналістці Української служби Голосу Америки Катерині Лісуновій сказав про промову президента Байдена 7 березня у Конгресі. Вона запитала, чи існують аргументи, які Байден може озвучити під час промови «Про стан держави», які б заохотили Джонсона винести допомогу Україні на голосування. Джонсон відповів: «Побачимо, що скаже президент. Не думаю, що щось із цього буде правдою»