Армія РФ за добу війни в Україні втратила 6 танків, 53 артсистеми і 850 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 423 160 (+850) осіб,
- танків ‒ 6712 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 823 (+25) од,
- артилерійських систем – 10 428 (+53) од,
- РСЗВ – 1012 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 707 (+3) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43) од,
- крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 683 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 1666 (+10) од.
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