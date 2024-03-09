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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 6 танків, 53 артсистеми і 850 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 423 160 (+850) осіб,
  • танків ‒ 6712 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 823 (+25) од,
  • артилерійських систем – 10 428 (+53) од,
  • РСЗВ – 1012 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 707 (+3) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43) од,
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 683 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1666 (+10) од.
9 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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