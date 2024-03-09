Що подививтись ан вихідних, або «Класичні японські історії» Британська розвідка оцінила, як атаки ЗСУ на російську нафтопереробну галузь вплинули на економіку РФ » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 6 танків, 53 артсистеми і 850 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Російські окупанти атакували на 6 напрямках фронту, але українські захисники відбили ворожі атаки та ліквідували ще 850 військових РФ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 423 160 (+850) осіб,

танків ‒ 6712 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 823 (+25) од,

артилерійських систем – 10 428 (+53) од,

РСЗВ – 1012 (+1) од,

засоби ППО ‒ 707 (+3) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43) од,

крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 683 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 1666 (+10) од.