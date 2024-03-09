США готовились к потенциальному российскому ядерному удару по Украине в конце 2022 года — CNN Армія РФ за добу війни в Україні втратила 6 танків, 53 артсистеми і 850 військових » Що подививтись ан вихідних, або «Класичні японські історії» Наш «Катрусин кінозал» сьогодні в принципі про японське аніме «18+», але це до того ж соціальний проект.

Якось відома прогресивна студія «Madhouse» зібрала кілька аніматорів, щоб екранізувати найвідоміших класиків японської літератури.

«Aoi Bungaku Series» або «Класичні історії».

В Японії та ж сама проблема як і в Україні — молодь не читає класиків, томі спробували зайти з іншої сторони — зробити анімаційний проект на 4,5 години. Вийшло непогано. Звісно це дуже стислі хрестоматії і не те щоб глибоко занурюватись.

Але я гадаю такі речі зацікавлюють глядачів пізніше звернутися до першоджерела.

І якщо ви не знайомі з класикою японськох літератури взагалі, то для вас є чудова нагода хоч трошки з нею ознайомитись.

Проекту ставлю 9/10 (в цілому непогано, але стисло та сильно по-авторськи).

16+ (є складні драматичні сцени). Ви здивуєтесь (а може ні) значна частина японської літератури це трансформація класичної европейсьткої, що не дивно, бо після 1867 почався інтенсивний контакт цивілізацій.

Мені особисто ця трансформація подобається. Віталій Рождаєв