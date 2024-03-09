Україна вже готує екіпаж для корвету «Гетьман Іван Мазепа», який будує для нас Туреччина

країнський екіпаж вже проходить підготовку для подальшої служби на корветі «Гетьман Іван Мазепа», який будується у Туреччині для ВМС України.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, Військово-морські сили України тісно співпрацюють із Туреччиною в оборонній сфері.

«Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно до того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях», — зазначив Плетенчук.

Речник ВМС наголосив, що на озброєнні воїнів в бригаді морської авіації застосовуються вироби турецького виробництва, йдеться про безпілотники «Байрактари».

Плетенчук зауважив, що Україна давно працює з Туреччиною. Він додав, що ця співпраця є плідною і почалася ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.