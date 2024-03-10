Іноземні медіа повідомляють про знищення двох пускових установок Patriot в Україні

Зазначається, що це перший випадок за два роки широкомасштабної війни Росії проти України, коли росіянам вдалося знайти й знищити установки «Петріотів».

Тим часом журналіст Bild Репке пише, що пускові установки були на 10 метрів одна від одної, і вони «були припарковані досить довго, щоб Росія випустила по ньому балістичну ракету».

Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських «Петріотів», оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.

Forbes нагадує, що українські Patriot знищили за останній місяць близько десятка винищувачів-бомбардувальників РФ, притупивши перевагу Росії в повітрі.