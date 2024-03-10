Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор та вести перемовини з РФ

Про це повідомляє Reuters.

Франциск зробив заяву в інтерв’ю швейцарської телерадіокомпанії RSI. Агентство Reuters отримало стенограму та елементи відео з розмови.

«Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори. Слово «переговори» – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори», — заявив Папа Римський.

За словами Франциска, переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних сил.

У Reuters зазначили, що Франциск вперше вжив такі терміни, як «білий прапор» або «переможений» стосовно війни в Україні.