Трамп заявив, що Путін погрожує світу ядерною зброєю через Байдена

Про це він заявив перед своїми прихильників у штаті Джорджія.

«Якщо у вас був би дійсно здібний президент, як я, то ми були б у цілковитій безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися», — сказав Трамп.

Також у своїй промові Трамп звинуватив Байдена у тому, що він не може гарантувати США безпеку.

Трамп укотре наголосив, що «дуже швидко» зупинить війну в разі, якщо зможе очолити Штати, оскільки «чудово знає» російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського.