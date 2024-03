Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор та вести перемовини з РФ Велика Британія запропонувала посередництво у передачі Україні німецьких ракет Taurus » В Європі закликають готуватися до виходу США з НАТО після повернення Трампа Дипломати країн-членів НАТО вважають, що Європі потрібно готуватися до можливого виходу США з альянсу у разі повернення Дональда Трампа в Білий дім. Про це повідомляє The Telegraph. Перспектива повернення Трампа до влади після виборів в США викликає занепокоєння в Європі щодо продовження американської підтримки України та союзників по НАТО. Як йдеться у публікації The Telegraph, дипломати в країнах НАТО вважають, що європейським столицям необхідно підготувати план та переглянути свій поточний оборонний потенціал. Один європейський дипломат сказав The Telegraph, що скандальні заяви Трампа, зокрема про відмову допомагати союзникам у випадку нападу РФ, викликають «занепокоєння». «Ніхто не знає, що він збирається робити далі», — сказав дипломат, додавши, що країни НАТО повинні розробити сценарій для послаблення залежності альянсу від США. Дипломат з іншої країни НАТО заявив, що таким країнам, як Британія, слід ще більше керувати європейською безпекою, оскільки можливий вихід США з НАТО створить «величезну прогалину». Третій дипломат, з яким поспілкувався The Telegraph, побачив позитив в побоюванні виходу США з НАТО. На його думку, така невизначеність змусить європейські країни «більше думати про власне оборонне планування – адекватне воно чи ні?».