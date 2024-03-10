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Велика Британія запропонувала посередництво у передачі Україні німецьких ракет Taurus

Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus. Офіційний Лондон допустив варіант “кільцевого обміну” і запропонував на додаток до німецького озброєння передати Storm Shadow.

Про це заявив голова МЗС Британії Девід Кемерон в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

“Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні”, – наголосив він.

При цьому, за його словами, допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

“Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України. Але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо”, – наголосив міністр.

Водночас Кемерон заперечив, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації. “Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації”, – переконаний очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії, додавши Лондон довіряє запевненням України.

10 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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