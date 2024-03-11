12 українських пілотів уже влітку будуть готові керувати винищувачами F-16

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що нараз винищувачі F-16 готові, а льотчики-інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, створеному для навчання українських пілотів польотам на бойових літаках F-16.

«Але є одна заковика: українські пілоти ще не прибули, попри заяви минулого літа про те, що центр зіграє вирішальну роль у піднятті їх у повітря для захисту своєї країни від дедалі смертоносніших російських ударів», — йдеться в матеріалі.

При цьому досі незрозуміло, коли українські пілоти почнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники по НАТО також використовують для навчання на винищувачах.

Водночас автори статті наголошують, що це не означає, що українські пілоти не готуються. Очікується, що дванадцять пілотів — менше, ніж повна ескадрилья — будуть готові до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після 10 місяців навчання в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Наголошується, що до того моменту, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники.