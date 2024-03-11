Анджей Дуда призовет страны НАТО тратить на оборону 3% ВВП

Президент Польши Анджей Дуда намерен в ходе визита в США предложить странам-членам НАТО тратить на оборону 3% ВВП.

Об этом польский президент заявил в понедельник на заседании Совета национальной безопасности Польши. Напомним, что в этом году Варшава

израсходует на оборонные нужды около 4% своего ВВП.

«Я хочу предложить… чтобы страны НАТО вместе решили, что требованием альянса будет расходование на оборону не 2%, а 3% ВВП и что это будет предел, ниже которого опускаться категорически не рекомендуется», – заявил Дуда.

Телеканал CNN, ссылаясь на оценки НАТО, сообщил тем временем, что Россия производит почти в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и страны Запада могут поставлять Украине.

По данным источников CNN, Москва производит в месяц 250 тысяч артиллерийских снарядов, тогда как страны Запада могут производить для Украины лишь 100 тысяч.

В комментариях для CNN высокопоставленный представитель НАТО назвал нынешнюю войну производственной войной.

Президент Польши призвал к тому, чтобы реакция НАТО на действия России в условиях войны Кремля против Украины была «ясной и смелой».

Анджей Дуда и премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник посетят Белый дом. Визит польских лидеров приурочен к 25-летию вступления Польши в НАТО.