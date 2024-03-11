Боррель закликає до негайного нарощування виробництва зброї в ЄС

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів про кроки, які, на його думку, повинні вжити Євросоюз і держави-члени для ефективного нарощування оборонного виробництва.

Про це Боррель написав в опублікованому 11 березня блозі, присвяченому презентації оновленої стратегії оборонної промисловості ЄС.

Топдипломат ЄС нагадав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну вимагає від європейських держав збільшення оборонної промисловості. «Після двох років війни високої інтенсивності наявні запаси вичерпані, і конфлікт перетворився з війни за запаси на війну за виробництво», – пояснив він.

Стратегія оборонної промисловості ЄС, додав Боррель, покликана поєднати довгостроковий розвиток виробництва зброї та допомогу Україні. Серед головних проблем він виокремив брак замовлень та фінансування, а також високий ступінь концентрації виробництва в кількох країнах-членах.

«На декілька країн-членів припадає 90% всієї європейської оборонної промисловості. Річний оборот цієї галузі становить 70 мільярдів євро, в ній працює 500 тисяч людей», – йдеться в блозі.

Також, зауважує Боррель, лише близько 40% потреб європейської оборони забезпечуються внутрішнім виробництвом, «а це означає, що наші армії імпортують більшість озброєнь і обладнання, яке вони використовують».

«У Європі немає Пентагону, який би зосереджував попит і керував промисловістю. Ми повинні подолати фрагментацію шляхом посилення співпраці, стимулюючи більше спільних закупівель оборонних сил і засобів та проєктів, що становлять спільний європейський інтерес», – закликав головний дипломат Євросоюзу.

Окремо Боррель наголосив на важливості оборонної співпраці ЄС з Україною, анонсувавши проведення цього року Форуму оборонної промисловості Україна-ЄС і відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві.