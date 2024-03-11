Дії України в Чорному морі є підготовкою до “серйозної операції” у Криму – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що диверсійні рейди захисників України у Чорному морі є підготовкою до “серйозної операції” у тимчасово окупованому Криму.

Про це розповів у документальному фільмі “Війна за море: від Дніпра до Криму”.

За його словами, операції в Чорному морі – це перевірка “правильності тверджень про шляхи підходу та відходу звідти”.

Він зазначив, що це “хороший посил” для мешканців півострова, які живуть в окупації вже 10 років.

“Багато хто вірить у те, що їх забули”, – сказав Буданов.