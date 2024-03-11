Грузія вимагає від Києва видати соратників Саакашвілі для «нормалізації відносин»

Грузія вимагає від української влади для «нормалізації відносин» видати урядовців часів ув’язненого Міхеїла Саакашвілі, зокрема Зураба Адеїшвілі, якого офіційний Тбілісі намагався оголосити у міжнародний розшук — «Європейська правда» з посиланням на заяву грузинського уряду
«Перш за все, для нормалізації відносин вкрай важливо та необхідно, щоб українська влада видала Грузії злочинців, які зараз займають високі посади в її адміністрації».
У заяві говориться, що грузинська сторона вважає за необхідне висловити свою позицію після включення Зураба Адеїшвілі до складу офіційної делегації України в ЄС та Німеччині.
У заяві вказано, що в українській владі високі посади обіймають особи, які перебувають начебто у розшуку або засуджені за різними звинуваченнями в Грузії.
«У зв’язку з цим, особливе занепокоєння викликає той факт, що Зураб Адеїшвілі обіймає посаду радника генерального прокурора України, а Георгій Лорткіпанідзе є заступником голови Служби контррозвідки України», – йдеться в повідомленні.
Leave a Reply