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Макрон відтерміновує візит в Україну, щоб приїхати з більш відчутною допомогою

Макрон відтерміновує візит в Україну, щоб приїхати з більш відчутною допомогою

Президент Франції Еммануель Макрон відкладає свій візит до України, оскільки хоче прибути з більш відчутними результатами для допомоги Україні, повідомляє Politico.

Раніше, в неділю, Єлисейський палац повідомив, що візит Макрона до України відбудеться в «найближчі кілька тижнів», уточнивши, що це пов’язано з питаннями безпеки.

Politico з посиланням на представника французької дипломатії повідомляє, що причиною перенесення стало бажання Макрона отримати додатковий час для переговорів із союзниками і прибути до України з відчутними результатами.

«Необхідно трохи часу, щоб укласти різні коаліції та обговорити оперативні зобов’язання з нашими партнерами», — повідомив дипломат.

11 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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