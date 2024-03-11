Окупанти обстріляли з артилерії понад 150 населених пунктів України, ЗСУ уразили 12 районів скупчення окупантів

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретине, Семенівка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БПЛА було знищено.

Під артилерійським вогнем були понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.