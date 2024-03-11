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Російська армія за добу війни втратила 8 танків, 33 артсистеми і 920 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 424 980 (+920) осіб,
  • танків ‒ 6739 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 874 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10 499 (+33) од,
  • РСЗВ – 1016 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 711 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59) од,
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 826 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1686 (+14) од.
11 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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