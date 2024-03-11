Окупанти обстріляли з артилерії понад 150 населених пунктів України, ЗСУ уразили 12 районів скупчення окупантів 12 українських пілотів уже влітку будуть готові керувати винищувачами F-16 » Російська армія за добу війни втратила 8 танків, 33 артсистеми і 920 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Українські захисники відбили понад 60 атак окупантів на 6 ключових напрямках і знищили ще 920 російських військових Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 424 980 (+920) осіб,

танків ‒ 6739 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 874 (+24) од,

артилерійських систем – 10 499 (+33) од,

РСЗВ – 1016 (+1) од,

засоби ППО ‒ 711 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59) од,

крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 826 (+74) од,

спеціальна техніка ‒ 1686 (+14) од.