Російська армія за добу війни втратила 8 танків, 33 артсистеми і 920 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 424 980 (+920) осіб,
- танків ‒ 6739 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 874 (+24) од,
- артилерійських систем – 10 499 (+33) од,
- РСЗВ – 1016 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 711 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59) од,
- крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 826 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 1686 (+14) од.
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