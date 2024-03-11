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Сирський запропонував Зеленському подвоїти «бойові» виплати

Про це повідомляє Телеграф.

Він зазначив, що під час його поїздок на фронт до нього неодноразово зверталися військовослужбовці з проханням збільшити так звані бойові виплати.

«Вони хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати», — заявив депутат.

За словами Горбенка, гроші в бюджеті на таку індексацію можливо знайти шляхом звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати.

11 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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