У Латвії перевірятимуть людей, які голосуватимуть на виборах президента РФ у посольстві

Про це повідомив начальник державної поліції Армандс Рукс, передає Delfi.

Він закликав громадян Росії, які проживають у Латвії та бажають прийти на виборчу дільницю, бути готовими до можливих перевірок на вулиці.

«Допуск до посольства буде відповідним чином контролюватися шляхом створення блокпостів спільно з держприкордонслужбою, перевірки посвідок на проживання чи віз», — додав Рукс.

Начальник держполіції зазначив, аналогічні перевірки проводять і російські спецслужби, коли латвійські громадяни приходять на виборчі дільниці у РФ.

Якщо під час перевірок поліція виявить порушення правил проживання у Латвії, країна розпочне процедуру депортації. Зазначено, аби дотримуватися належного порядку дотримання таких процедур, до перевірок будуть залучені представники управління у справах громадянства та міграції.

Рукс також наголосив, що під час виборів російського президента державна поліція Латвії працюватиме в посиленому режимі.